Литва виплатить €300 мігрантам, що погодилися повернутися на батьківщину

Нелегальні мігранти з країн Азії та Африки, які проникли в Литву з Білорусі та погодилися повернутися додому, отримають від влади Литви по 300 євро, повідомляє Кореспондент.

"В аеропорту перед посадкою в літак цим особам готівкою буде вручено одноразову допомогу в розмірі 300 євро. Такою виплатою нелегальний мігрант зможе скористатися лише один раз" , - розповіла директор департаменту міграції при МВС Литви Евеліна Гудзінскайте.

Вона додала, що якщо мігрант знову прибуде на територію Литви, то вже не зможе претендувати на отримання допомоги.

Тим часом близько 300 нелегальних мігрантів, громадян Іраку, висловили бажання повернутися на батьківщину. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

За його словами, він зустрівся зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном і домовився про те, що буде тривати запис людей, які висловили бажання повернутися, і їх літаком будуть депортувати.