В Одесі облили зеленкою водія, який нахамив ветерану ООС

Активісти розшукали водія 25-ї маршрутки Чорноморськ - Одеса, який кілька днів тому відмовився забезпечити гарантований законом безоплатний проїзд ветерану Операції об'єднаних сил, повідомляє Думська.

Як повідомив лідер «Вуличного фронту», з водієм «провели виховну бесіду» і облили йому обличчя зеленкою.

«Цей покидьок більше не буде працювати в сфері обслуговування, обіцяю», - заявив Ганул.

Нагадаємо, водій нецензурно ображав ветерана, після того, як чоловік показав йому посвідчення учасника бойових дій.

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