В Одесі облили зеленкою водія, який нахамив ветерану ООС
Активісти розшукали водія 25-ї маршрутки Чорноморськ - Одеса, який кілька днів тому відмовився забезпечити гарантований законом безоплатний проїзд ветерану Операції об'єднаних сил, повідомляє Думська.
Як повідомив лідер «Вуличного фронту», з водієм «провели виховну бесіду» і облили йому обличчя зеленкою.
«Цей покидьок більше не буде працювати в сфері обслуговування, обіцяю», - заявив Ганул.
Нагадаємо, водій нецензурно ображав ветерана, після того, як чоловік показав йому посвідчення учасника бойових дій.