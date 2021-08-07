У Покровську оголошено жалобу за загиблими шахтарями

У Покровську (Донецька обл.) у суботу, 7 серпня, оголошено жалобу за гірниками, чиї життя забрала аварія на шахті Шахтоуправління "Покровське" групи "Метінвест", повідомляє Интерфакс-Украина.

Згідно з повідомленням групи в суботу, 31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух, унаслідок якого постраждали 10 гірників. З опіками різного ступеня тяжкості їх доставили в хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування та опікове відділення Краматорської міської лікарні.

Від травм, несумісних із життям, шестеро шахтарів померли.

У лікарнях Покровська і Краматорська зараз лежать чотири гірники. Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного – стабільно важкий.

Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону. Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих та постраждалих гірників підприємство оплатить навчання в українських вишах.

"Група "Метінвест" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих шахтарів. Ця трагедія - непоправна втрата для компанії і для всього міста. Вічна пам'ять тим, хто пішов", - йдеться в повідомленні.

Ш/у "Покровське"(раніше - "Червоноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.