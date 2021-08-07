Софія Ротару відзначає день народження в Італії
У суботу, 7 серпня, знаменитій співачці Софії Ротару виповнилося 74 роки, повідомляє Новое время.
Софія Ротару відзначає день народження в Італії. Про це повідомив син артистки, 50-річний продюсер Руслан Євдокименко.
На сторінці в Instagram Євдокименко зворушливо привітав маму з іменинами.
"З Днем народження, Мамо! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше за життя", - написав Руслан і опублікував спільне фото з Софією Михайлівною.
Ротару проводить літні канікули з сім'єю в Форте-дей-Мармі (комуна в Італії).
В Stories співачка поділилася знімком, на якому показана у одязі з вишивкою.
"Щасливий день", - підписала кадр Ротару.