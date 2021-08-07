У суботу, 7 серпня, знаменитій співачці Софії Ротару виповнилося 74 роки, повідомляє Новое время.

Софія Ротару відзначає день народження в Італії. Про це повідомив син артистки, 50-річний продюсер Руслан Євдокименко.

На сторінці в Instagram Євдокименко зворушливо привітав маму з іменинами.

"З Днем народження, Мамо! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше за життя" , - написав Руслан і опублікував спільне фото з Софією Михайлівною.

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Ротару проводить літні канікули з сім'єю в Форте-дей-Мармі (комуна в Італії).