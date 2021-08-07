В Умань за місяць до Рош ха-Шана вже прибули 5 тисяч хасидів

У серпні-вересні Черкащина зустрічатиме іноземних гостей. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджають десятки тисяч паломників із різних країн світу. У цей період Міграційна служба працює у посиленому режимі, повідомляє ДМС.

Начальник Управління ДМС у Черкаській області Іван Шапран відвідав з робочим візитом м. Умань. Спільно із працівниками Уманського відділу установи скоординували подальші кроки для запобігання та виявлення порушників міграційного законодавства. І хоча настання нового року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня, за наявною інформацією, вже близько 5 тисяч хасидів прибули до Умані.

Іван ШАПРАН зазначив, що міграція та безпека взаємопов’язані, тому за порушенням міграційних правил слідуватиме адміністративна відповідальність. Громадяни Ізраїлю мають змогу користуватися безвізовим режимом поїздок, перебуваючи на території України до 90 діб протягом 180 діб.

Цього року паломники заздалегідь їдуть в Україну, адже торік через посилені протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу не всі бажаючі змогли потрапити на святкування Рош га-Шана в Умані.