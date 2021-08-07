Екс-нардеп спочатку епічно утікав від слідчих, а потім прийшов до них у костюмі Бетмена

Бізнесмен та колишній народний депутат Геннадій Балашов прийшов на допит в правоохоронні органи у костюмі Бетмена, повідомляє УНИАН.

Відео у соцмережі поширив сам екс-нардеп.

Балашов в одязі та масці Бетмена заявив, що прибув до Печерського райвідділення "рятувати місто від корупції", звинувативши прокурора й слідчого в тому, що ті "натягують сову на глобус".

На відео з Балашовим також з’являється Жінка-кішка.

"Конфлікт з великими червами продовжується" , – звернувся він до представника податкової міліції на виході з управління.

На образи з боку екс-нардепа ні слідчий, ні податківець ніяк не реагували.

Цьому передувала втеча Балашова від правоохоронців, які намагалися вручити йому підозру. Відео зняли очевидці події та виклали 4 серпня у мережу.

Бізнесмен намагався обдурити слідчого і втік з приміщення, вдаривши правоохоронця дверима. Гонитва тривала лічені хвилини, після чого екс-нардеп сів в автомобіль і вирушив у невідомому напрямку.

5 серпня з'явилось детальне відео, як Балашова ще раз зупинили слідчі, щоб оголосити йому підозру. Аби екс-нардеп не втік, як минулого разу, представник правоохоронних органів перегородив собою виїзд автомобіля Балашова і почав зачитувати текст повідомлення. У відповідь нарвався на лайку: "От же ти п*дюк. Я таких пі*арасів 23-річних, бл*ть… Ідеш ти на*уй".

У чому його підозрюють

Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Мова йде про зведення багатоповерхівки у буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської Лаври, що охороняється ЮНЕСКО.