До чого готуватися туристам, збираючись на відпочинок до Греції

На кількох островах країни ввели чергові обмеження, повідомляє РБК-Україна.

З 6 серпня на популярних грецьких островах заборонили музику і нічні посиденьки з танцями в барах. Таке рішення влада прийняля щодо островів Закінф і Крит через зростання випадків COVID.

Обмеження діятимуть до 13 серпня. Відзначається, що за попередній тиждень ситуація із захворюваністю на Закінфі погіршилася на 69%, а в місті Ханья на Криті – на 54%. За період пандемії коронавірусу в Греції заразилися 503 885 людей, померли — 13 013.

Які острови Греції в групі ризику COVID

В кінці липня грецька влада серйозно занепокоїлася поширенням коронавірусу на грецьких островах. На карті Європейського центру профілактики та контролю захворювань COVID-19 острови Греції на півдні Егейського моря були відзначені темно-червоним.

У список небезпечних потрапили 13 островів, які вважаються найпопулярнішими серед туристів. Наприклад, Санторіні, Родос і Міконос. Також про можливе введення суворих обмежень заговорили у зв'язку із зростанням випадків COVID на островах Тінос, Лефкас, Парос, Закінф.

Щоб протистояти поширенню вірусу серед туристів, обмеження на Закінфі та Криті ввели на тиждень - вони діятимуть до 13 серпня. У поясненні до нових правил йдеться, що крім нічної комендантської години, заборона на музику у всіх розважальних закладах діятиме протягом 24 годин.

На сайті українського МЗС зазначається, що в Греції бари, кафе, ресторани працюють виключно на відкритому повітрі. І тільки вакциновані особи можуть перебувати в спеціально відведених зонах.

Заборона на вечірки відлякала туристів на Міконосі

У середині липня на тиждень (з 17 по 26-е) було оголошено нічну комендантську годину на острові Міконос. Музика була заборонена в ресторанах, кафе і клубах.

Всі повинні були залишатися вдома з 1 до 6 години ранку, крім тих, кому в цей час потрібно було потрапити в лікарню або на роботу. Тому до зазначеного часу бари і клуби закривалися.

У дозволений для роботи час цим закладам було наказано розсаджувати гостей за столиками, щоб уникнути скупчення відвідувачів, що зазвичай стоять в барах, і які б юрмилися і танцювали всю ніч.

Оскільки Міконос вважається найбільш тусовочним островом в Греції і основний контингент туристів - молоді європейці, які приїжджають саме заради нічного життя і вечірок, рішення влади викликало обурення у багатьох прибулих. Власники готелів відзначили вал скасування бронювань в ці дні.

Пожежі: ризик і рекомендації утриматися від поїздок

У серпні кількість туристів в Греції б'є рекорди - за інформацією українських туристичних агентств, в готелях залишилося мало доступних номерів. Одна з причин - дозволений в'їзд з ПЛР-тестом.

Але через інші рекорди - температурні, коли температура повітря на початку серпня досягла 47 градусів, на островах почалися лісові пожежі.

У зв'язку із лихом, МЗС України рекомендує утриматися від відвідування охоплених пожежею локацій. Для цього важливо стежити за повідомленнями служб цивільного захисту в Греції.

За останніми даними, наймасштабніші лісові пожежі тривають на півночі Афін, в західній частині півострова Пелопоннес і на острові Евбея. Зараз в Греції налічується 56 активних пожеж. Сотні людей евакуюють морем.

Автор: Ольга Маджумдар