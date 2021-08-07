Авіакомпанія Windrose оголосила про знижки до 30-річчя Незалежності

Авіакомпанія Windrose продасть 3 тисячі квитків по 300 гривень на рейси усередині України, повідомляє Новости-N.

Знижки будуть діяти з 24 серпня по 23 вересня, їх назвали подарунком до 30-ї річниці Незалежності України. Також нададуть 300 безкоштовних квитків для сімей, рідні яких загинули в АТО.

Крім того, 24 серпня діятиме знижка 30% на квитки з будь-якого напрямку і будь-яким тарифом на внутрішніх рейсах.

На сьогоднішній день програма внутрішніх польотів складається з 11 напрямків у межах 12 містами України.