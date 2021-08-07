70-річна керівниця мафіозного клану заарештована в Неаполі

Жінка-лідер одного з мафіозних угруповань Марія Ліччарді заарештована в суботу в аеропорту "Чампіно" в Неаполі під час спроби вильоту до Іспанії, повідомляє італійська преса, повідомляє Интерфакс-Украина.

За даними ЗМІ, 70-річна "пікколетта" (італ.: мала), що отримала таке прізвисько за невисокий зріст, – сестра Дженнаро Ліччарді, засновника одного з кланів італійської мафії "Каморра".

Раніше вона відбула восьмирічний термін тюремного ув'язнення, була звільнена в грудні 2009 року, після чого, як вважають італійські правоохоронці, взяла в свої руки керівництво кланом.

Проти Марії Ліччарді висунуто звинувачення в причетності до мафіозного угруповання, а також у махінаціях із фінансами і на аукціонах.