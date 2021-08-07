Квартири на вторинному ринку подорожчали на 16%
За півтора року карантинних обмежень вартість житла на вторинному ринку виросла на 16,4% в тому числі в травні минулого року, коли був у розпалі перший локдаун, ціни піднялися на 1,5% в порівнянні з січнем, повідомляє UBR.
Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість за період з 1 січня 2020 по липень 2021-го в містах-мільйонниках.
Так, експерти відзначили, що квартири, побудовані до 2011 року, дорожчають повільніше, але завжди стабільно.
За вказаний період ціни на "вторинку" в столиці змінилися таким чином:
- середня ціна на однокімнатні - $ 41 тис. (+ 17%);
- двокімнатні - $ 59 тис. (+ 18%);
- трикімнатні - $ 83,3 тис. (+ 23%).
Одночасно в Дніпрі вартість житла на "однушки", "двушки" і "трійки" досягла $ 29 тис., $ 38 тис. І $ 48 тис., Піднявшись на 26%, 31% і 33% відповідно.
В Одесі за однокімнатну квартиру потрібно віддати $ 26 тис. (+ 2%), за двокімнатну - $ 36 тис. (+ 4%), а за трикімнатну - $ 45 тис. (+ 5%).
Що стосується Харкова, то вартість житла досягає $ 24 тис., $ 35,5 тис. І $ 47 тис., якщо розглядати від "однушки" до "трійки". При цьому зростання цін склало 30%, 18% і 15% відповідно.
У Львові спостерігається наступна ситуація на вторинному ринку:
- однокімнатні - $ 32 тис. (+ 7%);
- двокімнатні - $ 44,7 тис. (+ 12%);
- трикімнатні - $ 52 тис. (+ 5%).