Після обстрілу село на Донбасі майже місяць було без світла

Після обстрілу село на Донбасі майже місяць було без світла

В підконтрольному уряду України населеному пункті Тарамчук на Донбасі відновили електропостачання. Воно було відключене після обстрілів бойовиків ще 13 липня, повідомляє РБК-Украина.

Окупанти обстріляли село забороненими Мінськими домовленостями артилерійськими системами. Унаслідок цього були пошкоджені лінії електоромереж та трансформаторна підстанція.

"170 будинків населеного пункту залишились без електропостачання. Виконання ремонтно-відновлювальних робіт було можливе тільки після надання гарантій безпеки", - уточняють в ООС,

Однак бойовики надали гарантії безпеки лише 4 серпня.

"Робочою бригадою здійснена заміна трансформатора, встановлені дві опори та відновлено 90 метрів ліній електромереж. Постачання електроенергії для мешканців Тарамчука відновлено", - йдеться в повідомленні.
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