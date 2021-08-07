Після обстрілу село на Донбасі майже місяць було без світла

В підконтрольному уряду України населеному пункті Тарамчук на Донбасі відновили електропостачання. Воно було відключене після обстрілів бойовиків ще 13 липня, повідомляє РБК-Украина.

Окупанти обстріляли село забороненими Мінськими домовленостями артилерійськими системами. Унаслідок цього були пошкоджені лінії електоромереж та трансформаторна підстанція.

"170 будинків населеного пункту залишились без електропостачання. Виконання ремонтно-відновлювальних робіт було можливе тільки після надання гарантій безпеки" , - уточняють в ООС,

Однак бойовики надали гарантії безпеки лише 4 серпня.