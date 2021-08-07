Опублікували зображення нового бюджетного автомобіля Škoda

Чеський автовиробник Škoda проводить дорожні випробування Slavia з весни поточного року. Седан побудують на платформі MQB-A0 в спрощеній специфікації. Довжина – 4480 мм, колісна база – 2651 мм, повідомляє Motor Media Review.

Автомобіль оснастять літровим і півторалітровим бензиновим двигунами потужністю в 115 і 150 конячок. КПП – шестиступенева механіка, шестиступеневий автомат або преселективний "робот" DSG з двома зчепленнями.

Серійне виробництво Škoda Slavia стартує в наступному році.