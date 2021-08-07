Герцоги Кембриджські опублікували нове фото принцеси Шарлотти

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове рідкісне фото єдиної доньки – принцеси Шарлотти. Спадкоємиця британського престолу позувала на камеру в яскравому літньому одязі, а в руках тримала красивого метелика. ﻿, повідомляє 24 Канал.

Принцеса Шарлотта рідко з'являється на публіці разом із батьками. Зазвичай вона лише позує з ними на камеру, але й це буває не часто. Тому кожен знімок правнучки Єлизавети II привертає особливу увагу публіки та розлітається мережею.

Публікацію герцоги Кембриджські зробили в рамках ініціативи Big #ButterflyCount, яка зараз проходить у Великій Британії.

Всіх охочих закликають дбати про цих неймовірних істот, оскільки вони не лише дуже красиві, а й надзвичайно важливі. Метелики багато означають для екосистеми, адже є запилювачами та компонентами харчового ланцюга.