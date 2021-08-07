Журналістка, яка втекла в Україну через утиски, повертається в Москву

Редактор і ведуча програми російської редакції «Радіо Свобода» «Обличчям до події» Олена Ріковцева написала в своєму інстаграм, що повертається в Москву, повідомляє Думка.

Вона опублікувала повідомлення з Одеського аеропорту, в якому пише, що вдячна Україні. Але, продовжує вона в коментарях, вдома краще.

«Ну і ось. Бутч повертається додому. Спасибі, Україна. Було тепло в найкращому сенсі. Будемо нудьгувати. Всіх цілуємо (звичайно дистанційно)», - написала вона.

На питання користувача, як це можливо, що вона повертається до роботи, вона відповіла, що прямої заборони на мовлення не було, були обмеження, які заважають працювати.