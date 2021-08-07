Журналістка, яка втекла в Україну через утиски, повертається в Москву
Редактор і ведуча програми російської редакції «Радіо Свобода» «Обличчям до події» Олена Ріковцева написала в своєму інстаграм, що повертається в Москву, повідомляє Думка.
Вона опублікувала повідомлення з Одеського аеропорту, в якому пише, що вдячна Україні. Але, продовжує вона в коментарях, вдома краще.
«Ну і ось. Бутч повертається додому. Спасибі, Україна. Було тепло в найкращому сенсі. Будемо нудьгувати. Всіх цілуємо (звичайно дистанційно)», - написала вона.
На питання користувача, як це можливо, що вона повертається до роботи, вона відповіла, що прямої заборони на мовлення не було, були обмеження, які заважають працювати.
«Там не було заборони. З-за диких штрафів - вкрай обмежені технічні умови, які, як ми думали, згорнуться від дня на день. Оскільки до кінця ще не згорнулися, треба швидко-швидко користуватися», - відповіла вона.