СБУ спіймала екс-чиновника "Укрзалізниці", який переховувався від слідства

СБУ встановила місцезнаходження та затримала колишнього керівника виробничого підрозділу "Укрзалізниці" - він підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин, повідомляє РБК-Украина.

Колишній чиновник організував схему розкрадання коштів, виділених на обслуговування машинних комплексів для реконструкції залізничних колій. Участь у привласненні коштів брали представники пов'язаних з ним комерційних структур.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник протягом тривалого часу переховувався. Правоохоронці затримали чиновника на залізничному вокзалі в Києві.

Затриманому повідомлено про підозри за ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні матеріали направлені до суду.