Українки завоювали бронзу Олімпіади в синхронному плаванні
Завершилися змагання з командного артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо - Україна завоювала бронзову медаль, повідомляє Дзеркало тижня.
Українки завершили виступи із загальним результатом 190,3018 бала.
У технічній програмі 6 серпня українки стали третіми з результатом 94,2685 бала, а у довільній програмі також замкнули топ-3 - 96,0333.
У складі збірної України виступали Влада і Марина Алексєєва, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.
1. ОКР - 196,0979 бала
2. Китай - 193,5310
3. Україна - 190,3018
На рахунку українців в Токіо вже 1 золото, 5 срібних медалей та 11 бронзових.