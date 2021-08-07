Українки завоювали бронзу Олімпіади в синхронному плаванні

Завершилися змагання з командного артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо - Україна завоювала бронзову медаль, повідомляє Дзеркало тижня.

Українки завершили виступи із загальним результатом 190,3018 бала.

У технічній програмі 6 серпня українки стали третіми з результатом 94,2685 бала, а у довільній програмі також замкнули топ-3 - 96,0333.

У складі збірної України виступали Влада і Марина Алексєєва, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

1. ОКР - 196,0979 бала

2. Китай - 193,5310

3. Україна - 190,3018

На рахунку українців в Токіо вже 1 золото, 5 срібних медалей та 11 бронзових.