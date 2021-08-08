Гороскоп на 8 серпня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на неділю, 8 серпня, радить Близнюкам відкласти великі покупки на інший день, повідомляє УНІАН.

Овен

Неділя несе депресію, тягу до насолод і спокусам. Будьте обачні: не наробіть помилок на роботі та в особистому житті.

Телець

Завтра краще не займатися трудовою діяльністю. Не варто здійснювати вчинків, які спричинять негативні наслідки. У другій половині дня ймовірно загострення відносин з оточуючими.

Близнюки

Завтра можлива небезпека бути обдуреним в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки на інший день. Досить імовірно, що на порозі нове короткочасне захоплення.

Рак

Успіх завтра буде супроводжувати тим, хто самостійно осмислив і тільки потім реалізував план дій. Не піддавайтеся впливу чужих думок. Ви стоїте на правильному шляху.

Лев

У першій половині завтрашнього дня не виключені запальність, жага діяльності, безпричинна туга. У другій половині дня сприятливі контакти й ділові зустрічі, оформлення документів і велике вкладення капіталу.

Діва

Турботи завтра будуть пов'язані з бажанням перекласти їх на чиїсь плечі. Сфера особистого життя характеризується вкрай суперечливими тенденціями. Подружжю і закоханим буде важко прийти до взаєморозуміння.

Терези

Девіз завтрашнього дня – віра в себе. Не приймайте нічого, що сталося близько до серця і ні в якому разі не падайте духом. На сімейному небосхилі нових хмар не передбачається.

Скорпіон

Зірки не радять завтра всерйоз займатися серцевими справами. Ваші надії можуть бути зруйновані з самого початку. Займіть вичікувальну позицію.

Стрілець

Близька людина може дати завтра слушну пораду, або команда однодумців, яка діє разом з вами, знайде можливості для успішного продовження бізнесу. Ймовірно, в неділю від вас буде потрібно прийняття важливих рішень в особистому житті.

Козеріг

Щоб виключити завтра можливість фінансових проблем, доведеться докласти чимало зусиль. Не йдіть напролом. Надмірна емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженості та дратівливості.

Водолій

Завтра ваші професійні інтереси можуть піти врозріз з особистими відносинами, тому заздалегідь подбайте про те, щоб з іскри не розгорілося полум'я.

Риби

Будь-яка комерційна активність завтра закінчиться фінансовими втратами. Наберіться терпіння, вам слід зайняти вичікувальну позицію.