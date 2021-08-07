За добу в Литву не впустили жодного нелегала

За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 чоловік, в Литву не потрапив жоден нелегальний мігрант, повідомляє Делфі.

У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів в першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули більше 160 чоловік. 5 чоловіків знаходяться на нейтральній території між Литвою і Білоруссю. На білоруській стороні спостерігається збільшення числа прикордонників.

У Шальчінінкском районі прикордонники з гуманітарних причин дозволили прийти до Литви жінці і неповнолітній дитині - обидва вони громадяни Іраку. Були викликані лікарі швидкої. Лікарі доставили мігрантів в лікарню. З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермія. За даними СОГГ, серйозних інцидентів не було. Прикордонники працюють дисципліновано. Спецзасоби, насильницькі дії і вогнепальну зброю не застосовували.

Цього року через Білорусь до Литви прийшло більше 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.