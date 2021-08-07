Над Карпатами український винищувач перехопив "кукурузник"

В суботу, 7 серпня 2021 року, прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону Державної прикордонної служби зафіксували проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотньо, повідомляє Еспресо TV.

Цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли "крилатий" порушник вирушив до кордону, інформація була передана прикордонним нарядам, які й виявили його на держрубежі.

"Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних Сил України, які теж виявили повітряну ціль. З військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату", - розповідають прикордонники.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про дане правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури.

На даний час проводиться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрите кримінальні провадження за ст.334 (ККУ порушення правил міжнародних польотів).