На Хрещатик зігнали техніку - латають асфальт до параду

Підготовка до Дня Незалежності йде повним ходом. Готуються не тільки військові, але і комунальники з дорожниками. Центральну вулицю країни – Хрещатик – приводять до ладу, прибирають, дорогу латають, повідомляє Сегодня.

Незважаючи на вихідний день, Хрещатик не закрили для проїзду і не зробили його традиційно пішохідним. Зате місцева влада нагнала туди техніки і робочих – колона розтягнулася метрів на 200.

Хрещатик готують до свята. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Відзначимо, що на параді Хрещатиком проїде важка військова техніка, у тому числі і танки. Але на такі заходи, як правило, на гусениці надягають гуму, щоб не пошкодити дорожнє покриття.

Дорогу посилено латають. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Вони там все вичищають, латають дорожнє покриття. Через це в бік Подолу утворилася тягучка.