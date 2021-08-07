Північна Корея евакуює тисячі людей

Сильні дощі призвели до повеней в Північній Кореї. Близько 5000 осіб були евакуйовані зі своїх будинків, повідомляє Spiegel.

Згідно з даними державної північнокорейскойї телекомпанії KCTV, більше тисячі будинків були зруйновані після проливних дощів, а великі ділянки сільськогосподарських земель в провінції Південний Хамгйон на сході країни - затоплені.

На відеозаписах були зафіксовані будинки, в яких вода доходила до даху. В результаті обвалення річкових дамб були пошкоджені мости і затоплені сотні акрів сільськогосподарських угідь.

Оскільки грунти вже насичені водою, подальші дощі можуть завдати ще більшої шкоди, сказав Рі Йонг Нам, заступник глави північнокорейського погодного агентства.

«Ми очікуємо сильних дощів в різних регіонах, особливо на східному узбережжі, до 10 серпня», - сказав Рі.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав «всім секторам і частинам» вжити заходів для «завчасного запобігання стихійним лихам», повідомляє газета «Родонг Синмун».