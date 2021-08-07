У Почаївській лаврі зібрали натовп: цілувати руки Онуфрію

У Почаєвській лаврі на Тернопольщіні Українська православна церква (УПЦ МП) влаштувала масовий захід за участю свого настоятеля, повідомляє Деловая столица.

Відео опублікував проросійський ресурс "Союз православних журналістів".

На запису видно, як Онуфрій із охоронцями йде в "людському коридорі" і підходить то до одного боку, то до іншого. При чому він дає цілувати свої руки попри пандемію коронавірусу, четверту хвилю якої прогнозують медики. Від наслідків хвороби в Україні вже померли більше 53 тисяч осіб.

Такі благословення Онуфрія, викликали великі скупчення людей в тісному "людському коридорі" із вірян, адже кожен хотів дотягнутись до руки глави Московського патріархату в Україні.

Досі незрозуміло, навіщо так піддавати ризику життя інших людей, якщо можна було послідувати прикладу єпископа УПЦ МП, який йшов попереду Онуфрія. Той виявився розумніший, в плані дотримання норм карантину, адже роздавав вірним Моспатріархату «повітряні» благословення, а не простягав свої руки на цілування. Хоча є ймовірність, що це було зроблено з поваги до Онуфрія, а не через карантинні рекомендації", — пише Духовний фронт України.

На саму службу прийшли багато літніх жінок, які тіснились в закритому приміщенні храму і були без масок, попри те, що саме вони входять в групу ризику і вразливіші до коронавірусу в порівнянні із молодшими людьми.