У мережі з'явилися зізнання Коротких "Боцмана" у співпраці зі спецслужбами РФ

В четверг, 5 августа, в интернете появилось видео с показаниями неонациста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, который умер в СИЗО в 2020 году, и Сергея Коротких, которого ранее знали в России под кличкой "Малюта", а теперь под кличкой "Боцман" он известен в Украине как один из лидеров "Национального корпуса", повідомляє Страна.ua.

Оба дают показания на своих соратников из ультраправых организаций "Русская цель", Национал-социалистическое общество (НСО) и "Формат 18".

Видео в своем Youtube-канале обнародовал пользователь с ником "Сергей Малютка". Выдержки из этих показаний дает также "Новая газета".

В ролике Тесак не только признается, что совершал ряд этнических убийств, но и рассказывает о других лицах, которые принимали участие в преступлениях. По его словам, в осуществлении казни приняли двое мигрантов из Гольяново. Перечисляет он и других участников разных убийств: лидера "Русской цели" Семена "Буса" Токмакова, Максима Хотулева, Павла Машкина, Михаила Мжаева и Артема Костылева. Не забывает он рассказать и о собственном участии в злодеяниях. Всех вышеперечисленных людей задержали зимой прошлого года.

Видеоролик смонтирован не только из признаний Тесака и Коротких. Присутствуют и другие кадры, на пример расписка 2007 года, в которой Малюта обязуется вести сотрудничество с правоохранителями. На кадрах ролика он также дает свое согласие к сотрудничеству.

"Примерно в то же время, когда Коротких дал показания, произошел раскол внутри НСО, а также было совершено убийство дагестанца Шамиля Одаманова и неустановленного уроженца Таджикистана. Видео этого убийства получило известность под названием «Казнь таджика и дага». Преступники на видеозаписи до сих пор официально не названы. Израильский режиссер-документалист Влади Антоневич, внедрившийся в неонацистские банды в ходе подготовки фильма «Кредит на убийство», связывает этническую расправу с членами НСО" , - пишет "Новая газета".

Есть в ролике и беседа "Малюты" с лидером НСО-"Север" Львом Маолотковы, где между ними происходит ссора из-за листовок. Молотков получил пожизненный тюремный срок.

Кроме того, в видео голос Костылева называет соратников "зашкваром".

"Я помогал привезти гастарбайтеров на эту базу, прятать головы, помогал переносить тела и потом подбрасывал головы в районе Гальянова" , - говорит Тесак.



