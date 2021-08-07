Кожна четверта компанія із Польщі хоче найняти українських заробітчан

У Польщі кожна четверта компанія планує працевлаштувати українських заробітчан протягом року. Відзначимо, що до пандемії COVID-19 такі плани мала кожна десята компанія в країні, повідомляє Обозреватель.

Одна з головних причин зростання – позитивний досвід роботи українців в Польщі.

Кожен третій роботодавець із Польщі позитивно ставиться до українських заробітчан.

Відзначається, що це збільшення на 3% в порівнянні з минулим опитуванням, про це свідчать дані "Барометра польського ринку праці" – соцдослідження, яке проводила компанія "Personnel Service".

При цьому в більшій частині компаній (49%) кажуть, що вони нейтрально ставляться до працівників з нашої країни, а негативно налаштовані всього 8% підприємців.