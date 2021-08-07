"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль", повідомляє Сегодня.

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

  • Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
  • Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
  • Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
  • Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
  • Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
  • Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
  • Аеропорт "Братислава" (BTS)
  • Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
  • Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)

Цього року "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте у 2019 році він був на третій сходинці в східноєвропейському рейтингу.

Як виглядає загальний рейтинг?

А у загальному рейтингу, найкращим у світі, у 2021 році, став Міжнародний аеропорт Хамад, який знаходиться в столиці Катару місті Доха.

ТОП-10 найкращих аеропортів світу:

  • Міжнародний аеропорт Хамад (DOH)
  • Міжнародний аеропорт Токіо-Ханеда (HND)
  • Аеропорт Сінгапур-Чангі (SIN)
  • Міжнародний аеропорт Сеул-Інчхон (ICN)
  • Міжнародний аеропорт Токіо-Наріта (NRT)
  • Аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса (MUC)
  • Аеропорт Цюрих-Клотен (ZRH)
  • Аеропорт Лондон-Хітроу (LHR)
  • Міжнародний аеропорт Осака-Кансай (KIX)
  • Міжнародний аеропорт Гонконгу (HKG)

Минулого року, під час панднмії коронавірусу, SkyTrax запровадив новий рейтинг безпеки авіакомпаній та аеропортів в умовах пандемії.

Найкращими у протидії короновірусній пандемії стали летовища:

  • Аліканте;
  • Бахрейну;
  • Баку;
  • Барселони;
  • Боготи.

А найкращими в категоріях стали:

  • аеропорт Стамбулу – найкраще летовище у категорії покращень;
  • Мюнхенський аеропорт – найкращий у Європі;
  • летовище Лондон-Хітроу – найкраще в Західній Європі та найкраще серед летовищ в категорії від 20 до 25 мільйонів пасажиропотоку.

Skytrax – британська приватна консалтингова компанія, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами. Skytrax часто згадуються ЗМІ в усьому світі, як "Оскари авіаційної промисловості". World Airport Awards стартував у 1999 році, коли компанія Skytrax запустила своє перше глобальне опитування клієнтів.

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