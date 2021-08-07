"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи
Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль", повідомляє Сегодня.
ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:
- Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
- Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
- Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
- Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
- Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
- Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
- Аеропорт "Братислава" (BTS)
- Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
- Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)
Цього року "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте у 2019 році він був на третій сходинці в східноєвропейському рейтингу.
Як виглядає загальний рейтинг?
А у загальному рейтингу, найкращим у світі, у 2021 році, став Міжнародний аеропорт Хамад, який знаходиться в столиці Катару місті Доха.
ТОП-10 найкращих аеропортів світу:
- Міжнародний аеропорт Хамад (DOH)
- Міжнародний аеропорт Токіо-Ханеда (HND)
- Аеропорт Сінгапур-Чангі (SIN)
- Міжнародний аеропорт Сеул-Інчхон (ICN)
- Міжнародний аеропорт Токіо-Наріта (NRT)
- Аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса (MUC)
- Аеропорт Цюрих-Клотен (ZRH)
- Аеропорт Лондон-Хітроу (LHR)
- Міжнародний аеропорт Осака-Кансай (KIX)
- Міжнародний аеропорт Гонконгу (HKG)
Минулого року, під час панднмії коронавірусу, SkyTrax запровадив новий рейтинг безпеки авіакомпаній та аеропортів в умовах пандемії.
Найкращими у протидії короновірусній пандемії стали летовища:
- Аліканте;
- Бахрейну;
- Баку;
- Барселони;
- Боготи.
А найкращими в категоріях стали:
- аеропорт Стамбулу – найкраще летовище у категорії покращень;
- Мюнхенський аеропорт – найкращий у Європі;
- летовище Лондон-Хітроу – найкраще в Західній Європі та найкраще серед летовищ в категорії від 20 до 25 мільйонів пасажиропотоку.
Skytrax – британська приватна консалтингова компанія, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами. Skytrax часто згадуються ЗМІ в усьому світі, як "Оскари авіаційної промисловості". World Airport Awards стартував у 1999 році, коли компанія Skytrax запустила своє перше глобальне опитування клієнтів.