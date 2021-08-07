Що буде з курсом долара в Україні до 2023 року: прогноз аналітиків

Курс долара в Україні до кінця нинішнього 2021 року та у 2022-му буде під впливом інфляції, викликаної в тому числі триваючою пандемією через коронавірус. Згідно з новим прогнозом аналітиків, американська валюта по відношенню до гривні поки поводитиметься "спокійно", але в наступному році очікується подорожчання, повідомляє РБК-Украина.

Про це йдеться в макроекономічному прогнозі експертів Київської школи економіки (KSE).

Висловлюючись про монетарну політику, фахівці зауважують, що враховуючи тісний з недавнього часу зв'язок між "шоками" процентної ставки та обмінним курсом, слід очікувати тимчасового зміцнення гривні, що допоможе стримувати зростання цін.

Прогноз курсу долара до гривні

Аналітики прогнозують, що середньорічний у 2021-му курс гривні до долара США залишиться на рівні 28,2 гривні до долара,

Але у 2022 році за американську валюту даватимуть вже більше: 28,9 - 29,1 гривні.

"До кінця року валютний ринок буде відносно збалансованим, проте в довгостроковому періоді девальваційні очікування домінують" , - йдеться в дослідженні.

Базовий сценарій: який буде обмінний курс

Наприкінці 2021 року долар мінятимуть за курсом 28,2 гривні, після чого щорічно українська національна валюта знецінюватиметься темпами не вище за 3%.

Наприкінці 2023 року долар буде вже по 30 гривень або трохи вище.

"Кращі можливості для українського експорту та повільне відновленні імпорту сприяє збалансованому платіжному балансу. Випробуванням для гривні стане вересень цього року, періоду максимальної виплати зовнішнього боргу в 3 млрд дол. США. Ми дотримуємося обережного оптимізму щодо співпраці з МВФ, яка поки що продовжується у форматі щомісячного обміну заявами, тому Національний банк сприятиме виплаті боргу через інтервенції, але лише разово. Вкупі з високою інфляцією виплата боргів обумовлюватиме знецінення гривні після тимчасового укріплення у липні-серпні цього року. " , - пояснили аналітики KSE.

Автор: Володимир Костирін