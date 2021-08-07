Бідними себе вважають 67% українців - Держстат

Більшість жителів України не відносять себе до середнього класу. 67,1% громадян зараховують себе до бідних, повідомляє Страна.ua.

Дані опублікував Держстат за підсумками 2020 року.

В ході дослідження служби з'ясувалося, що майже дві третини - 67,1% респондентів - вважають, що вони бідні. 31,9% опитаних до таких себе не відносять, а й середнім класом називати себе не можуть.

До середнього класу себе в Україні себе віднесли тільки 1% громадян.

Щоб не відчувати себе бідними, 47% українців треба заробляти більше 10 тисяч гривень. 70,7% респондентів вважають, що 22 тисяч гривень дозволять їм віднести себе до середнього класу.

У 2021 року ситуація з бідністю в Україні не покращилася. Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк взимку заявила, що 19 мільйонів українців живуть за межею бідності.

В цей же час, згідно з даними минулого року, переважна більшість пенсіонерів в Україні живуть за межею бідності.