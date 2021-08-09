Здорове харчування: як має виглядати ваш продуктовий кошик
Для того щоб збалансовано харчуватися і завжди бути у відмінній формі, важливо планувати свій раціон. Продуктовий кошик має бути продуманим, повідомляє 24 Канал.
Так ви зможете бути впевнені, що отримуєте достатньо вітамінів і мікроелементів. Які продукти повинні бути в продуктовому кошику – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
Які продукти мають бути вдома
- Не крохмалисті овочі (кольорова капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок).
- Фрукти (апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо).
- Продукти, що містять білок (яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти).
- Крохмалисті овочі (солодка картопля, картопля, кабачки).
- Зернові та бобові (кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур).
- Горіхи, насіння й горіхова паста (гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло).
- Консерви (лосось, сардина, консервована квасоля, тунець, кукурудза).
- Олія та приправи (оливкова олія, олія авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед).
- Молочні та немолочні продукти (жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з гарним складом).
- Снеки (темний шоколад, сухофрукти, чипси з овочів та фруктів).
Нутриціологиня пояснила, що це базовий список. Продукти харчування можна міняти, адже важливо, щоб раціон був різноманітним. Також можна додавати "шкідливі" продукти.
Головне – пам'ятати, що 80% має складати правильна їжа, а 20% можна залишити для слабкостей.