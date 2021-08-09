Здорове харчування: як має виглядати ваш продуктовий кошик

Для того щоб збалансовано харчуватися і завжди бути у відмінній формі, важливо планувати свій раціон. Продуктовий кошик має бути продуманим, повідомляє 24 Канал.

Так ви зможете бути впевнені, що отримуєте достатньо вітамінів і мікроелементів. Які продукти повинні бути в продуктовому кошику – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

Які продукти мають бути вдома

Не крохмалисті овочі (кольорова капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок).

(кольорова капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок). Фрукти (апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо).

(апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо). Продукти, що містять білок (яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти).

(яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти). Крохмалисті овочі (солодка картопля, картопля, кабачки).

(солодка картопля, картопля, кабачки). Зернові та бобові (кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур).

Горіхи, насіння й горіхова паста (гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло).﻿

Консерви (лосось, сардина, консервована квасоля, тунець, кукурудза).

(лосось, сардина, консервована квасоля, тунець, кукурудза). Олія та приправи (оливкова олія, олія авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед).

Молочні та немолочні продукти (жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з гарним складом).

(жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з гарним складом). Снеки (темний шоколад, сухофрукти, чипси з овочів та фруктів).

Нутриціологиня пояснила, що це базовий список. Продукти харчування можна міняти, адже важливо, щоб раціон був різноманітним. Також можна додавати "шкідливі" продукти.

Головне – пам'ятати, що 80% має складати правильна їжа, а 20% можна залишити для слабкостей.