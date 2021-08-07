"Нацкорпус" анонсував масові протести через арешти своїх активістів

"Нацкорпус" анонсував масові протести через арешти своїх активістів

Шевченківський районний суд Києва 16 годин розглядав справу проти представників "Національного корпусу”. Для всіх сімох затриманих, яких звинувачують у створенні злочинного угрупування, була обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці, повідомляє РБК-Украина.

Партія називає затримання політичними переслідуваннями, замовником яких є влада.

У відповідь на рішення суду, лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький закликав всіх виходити на підтримку затриманих активістів.

"Це наші люди, я повторюся - наші люди. Не "Національного корпусу", не ветеранського середовища, а саме наші, тобто українці, ті, які за неї тягнули, за неї були готові помирати, і за яких і ми, якщо треба, будемо готові помирати, бо це і є єдине, що називається націоналізмом - коли ти готовий тягнути за своє і за своїх", - сказав Білецький.

Надалі "Нацкорпус" обіцяє розширювати протестні акції та зробити їх ще більш масовими.

"Оскільки влада вдалась до відвертих репресій - ми залишаємо за собою право на відповідь. Усвідомлюючи, що за всім цим стоїть влада, наші сили будуть спрямовані до тих, хто цю історію ініціював і хто нею керує", - зазначили в партії.

Нагадаємо, мітинг на підтримку затриманих тривав з 10 ранку, а розійшлися люди лише після оголошення останнього вироку - біля третьої години ночі. За підрахунками ЗМІ, під судом постійно перебувало близько 2,5-3 тис. осіб.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics