У Житомирі до річки Тетерів злили 7 тон каналізації

У Житомирі сталася аварія на колекторі насосної станції, через що у річку Тетерів було злито неочищені стоки.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, що відбулася у суботу 7 серпня, було вирішено щогодинною моніторити покази води у річці.

«Через аварію на колекторі ГКНС сьогодні скликали позачергове засідання комісії з ТБ та НС. 7 тис м³ неочищених стоків потрапили до Тетерева унаслідок аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції. Рішенням комісії відсьогодні проводитиметься щогодинний аналіз води у річці. У разі пониження показників рівня кисню у водосховищі «Відсічне» понизять рівень скиду води до 3,05 метрів. За фактом виникнення аварії на напірному каналізаційному колекторі ГКНС розпочате службове розслідування. Воду з машинного залу відкачали. Далі ведуться роботи із заміни двигунів насосної станції. У вечір аварії у Житомирі випала фактично шестиденна норма опадів», – йдеться у повідомленні Житомирської міської ради у Facebook.

Житомирський міськводоканал закликав житомирян менше користуватися водою, щоб таким чином зменшити кількість стоків.