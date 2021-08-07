У Житомирі до річки Тетерів злили 7 тон каналізації
У Житомирі сталася аварія на колекторі насосної станції, через що у річку Тетерів було злито неочищені стоки.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, що відбулася у суботу 7 серпня, було вирішено щогодинною моніторити покази води у річці.
«Через аварію на колекторі ГКНС сьогодні скликали позачергове засідання комісії з ТБ та НС. 7 тис м³ неочищених стоків потрапили до Тетерева унаслідок аварії на колекторі головної каналізаційної насосної станції. Рішенням комісії відсьогодні проводитиметься щогодинний аналіз води у річці. У разі пониження показників рівня кисню у водосховищі «Відсічне» понизять рівень скиду води до 3,05 метрів. За фактом виникнення аварії на напірному каналізаційному колекторі ГКНС розпочате службове розслідування. Воду з машинного залу відкачали. Далі ведуться роботи із заміни двигунів насосної станції. У вечір аварії у Житомирі випала фактично шестиденна норма опадів», – йдеться у повідомленні Житомирської міської ради у Facebook.
Житомирський міськводоканал закликав житомирян менше користуватися водою, щоб таким чином зменшити кількість стоків.
"Вчора, пізно ввечері, на головній каналізаційній насосній станції нашого міста відбулась значна аварійна ситуація. Внаслідок великої кількості опадів, був затоплений машинний зал. Потужностей насосного обладнання не вистачило для перекачування всіх стоків на очисні споруди каналізації", - йдеться в повідомленні.