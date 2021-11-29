Як приготувати салат з манго та курки: рецепт від фітнес-тренерки

Якщо ви вирішили приготувати щось новеньке – цей рецепт для вас. Також він здивує ваших гостей, повідомляє 24 Канал.

Для приготування салату з манго та курки знадобиться зовсім небагато часу. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська у своєму Instagram.

Смачний салат з манго, курки та авокадо

Інгредієнти:

Авокадо – ½ штуки.

Манго – ¼ штуки.

Куряча грудка – 1 штука.

Насіння гарбузу.

Кунжут.

Спеції.

Оливки – 5 штук.

Листя салату.

Як приготувати: