Названі знаки Зодіаку, які допоможуть в найскладнішу мить

Є три знаки Зодіаку, яких астрологи називають найнадійнішими та дуже чуйними. Такі завжди й добрим словом втішать, і на ділі допоможуть, і емоційну "швидку допомогу" нададуть, повідомляє УНИАН.

Телець упертий - але впертість його поширюється і на допомогу друзям: він до останнього буде намагатися допомогти й підтримати. Найбільше Тельці цінують вірність - але і самі є друзями вірними та надійними.

Лев вірний лише тим, кого сам обрав собі в друзі й соратники. Потрапити до його ближнього кола нелегко, але якщо вже вдалося – Лев за своїх буде стояти до кінця. А в разі чого - ще й помститься за скривдженого друга. Ще й так, що мало не здасться.

Скорпіон ніколи не підведе того, хто йому дорогий. Він прийде на допомогу, навіть якщо напередодні ви примудрилися посваритися або дали інший привід для образи. Друзі для нього часом дорожчі за родину, а для відмови від дружби потрібен вкрай вагомий привід.