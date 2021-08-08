Курс валют НБУ на 8 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 8 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 7 серпня, не змінився і склав 26.94 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 31.90 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 37.50 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.72 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.02 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.939500
|EUR
|Євро
|31.896400
|RUB
|Рубль
|0.368450
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.495700
|CHF
|Швейцарський франк
|29.716500
|PLN
|Польський злотий
|7.015500