Курс валют НБУ на 8 серпня

Курс валют НБУ на 8 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 8 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 7 серпня, не змінився і склав 26.94 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.90 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 37.50 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 29.72 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.02 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 8 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD Долар 26.939500
EUR Євро 31.896400
RUB Рубль 0.368450
GBP Фунт стерлінгів 37.495700
CHF Швейцарський франк 29.716500
PLN Польський злотий 7.015500
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