В Україні понад 600 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 619 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Херсонській та Дніпропетровській областях, повідомляє РБК-Україна.

Також за добу госпіталізували 561 особу; летальних випадків - 10; одужали - 235 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 18 276 осіб, методом ІФА - 2 923 особи, експрес-тестами - 11 890 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях. За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 259 151 особа;

одужали - 2 190 921 особа;

летальних випадків - 53 095.

Нагадаємо, "Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в Полтавській області.

Автор: Анастасія Рокитна