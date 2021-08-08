На Кубі дозволили вести малий і середній бізнес

Державна рада Куби ухвалила закон, який регулює створення і діяльність малих і середніх компаній зі штатом до 100 співробітників, повідомляє DW.

"Ми продовжуємо робити рішучі кроки з оновлення економічної моделі республіки" , - заявив президент країни Мігель Діас-Канель.

Кубинська влада в лютому ухвалила рішення залучати в державну економіку приватний бізнес, відкривши більшість галузей для діяльності малих підприємців та самозайнятих. Приватним підприємництвом займаються близько 600 тисяч з 11,33 млн жителів.

В середині липня Кубу вперше за кілька десятиліть охопили масові антиурядові протести. Тисячі людей висловили своє невдоволення важким економічним становищем в країні, а також вимагали демократичних прав і свобод. В ході акцій сотні демонстрантів були затримані, як мінімум одна людина загинула. Гавана звинуватила США в спробі спровокувати заворушення.

Економіка острівної республіки у 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США та вплив пандемії COVID-19 на туризм - одну з головних статей доходу економіки. Жителі країни стикаються з дефіцитом товарів повсякденного попиту. У січні на Кубі почалася масштабна грошова реформа, мета якої - усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют та прив'язати кубинський песо до єдиного курсу.