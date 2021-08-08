Річ на всі часи: як вибрати ідеальні джинси

Зараз час розпродажів і багато хто знаходиться в пошуку базових речей, які можна носити кілька сезонів. Універсальні речі поза пори року. Одна з таких речей в гардеробі - джинси, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Анна Мішаєвна поділилася порадами, як вибрати свої ідеальні джинси.

Як вибрати джинси:

Вибирайте, орієнтуючись на посадку, крій, модель, матеріал, ну і враховуйте особливості своєї фігури. Джинси mom підходять практично всім, головне знайти свою посадку. Не повинні бути в обліпку і зі складками в зоні паху, довжина по щиколотку, з високою або середньою посадкою.

Ще одна універсальна модель - пряма, теж підходить всім, але теж треба знайти свою. Дуже добре підходить для корекції проблемних стегон, ніг, живота.

Кльош від коліна, якщо носити з каблуком, то ноги будуть від вух, але можна і плоский хід, добре підходять прямим фігурам і пісочним годинником. Коригують ікри.

Широкі від стегна. Коригують, стрункішають і подовжують ноги, можна носити як з каблуком, так і без. Тримайте баланс пропорцій, якщо низ широкий, то верх менш об'ємний.

Слоучі все ще носимо, з каблуком і без.

Занижена талія, але якщо чесно не всім йде, і не всім підходить. Тут повинен бути ідеальний живіт. Моделі вибирайте широкі як в джинсах, так і в штанах, якщо вам подобається ця посадка.

Скіні носимо, якщо у вас стрункі ніжки і ви можете собі дозволити. Але тримаємо баланс пропорцій, якщо вузький низ, то широкий верх. Довжина до щиколотки.

Кольорові та білі джинси підбираємо за тим же принципом. Колір на любителя, так що дивіться, щоб підходило під ваш гардероб.

Тканину обирайте щільну та однотонну. Без потертостей і дірок, хорошої якості, правильного кольору, без декору.

Автор: Марина Настевич