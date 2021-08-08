За добу вакцинували майже 80 тисяч українців

Протягом минулої доби в Україні вакцинували 78 965 осіб від коронавірусу COVID-19. Це майже удвічі менше, ніж попередній рекордний показник, повідомляє Кореспондент.

Відзначено, що перше щеплення отримали 50 993 українців, інші 27 972 повністю завершили процес імунізації, вони отримали обидві дози вакцини.

Протягом доби працювали 449 мобільних бригад, 1 273 пункти щеплення, 360 центрів вакцинації.

Більшість щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 28 804. Менше було використано вакцин Moderna - 28 793, Sinovac Biotech - 17 581, AstraZeneca - 2 287 і Johnson & Johnson - 1 500.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щепили 4 106 085 осіб, з них отримали одну дозу - 4 106 083 особи, повністю імунізовані й отримали дві дози - 2 381 190 осіб. Загалом зроблено 6 487 273 щеплення.