Знятий у Києві кліп визнано одним з кращих у світі

Видання Rolling Stone опублікувало топ-100 найкращих кліпів у світі, повідомляє УНІАН.

Так, на двадцятому місці цього рейтингу опинився кліп DJ Shadow і Run the Jewels на пісню Nobody Speak. Випустили кліп ще в 2016 році, а знімали його в Києві. Там же можна побачити і Український дім.

Варто відзначити, що світові зірки часто знімають кліпи в українській столиці. Наприклад, кліп на пісню Flames Зейн Малік знімав у Києві. Також співачка Charli XCX, рокери Nothing But Thieves, американська група Twenty one pilots, британці Hurts та інші.