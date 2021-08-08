ЄС назвав умови для зняття санкцій з Білорусі

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою з нагоди першої річниці виборів президента Білорусі, закликавши режим Олександра Лукашенка до загальнонаціонального діалогу та поваги до прав людини, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи в неділю, 8 серпня.

Боррель зазначив, що протягом року після виборів режим Лукашенка "розправлявся з власним суспільством, послідовно поглиблюючи розрив з білоруським народом".

"Представники опозиційних і демократичних сил разом з тисячами громадян з усіх верств суспільства або загинули при незрозумілих обставинах, були затримані або змушені покинути країну і жити в еміграції" , - йдеться в заяві.

Відзначається, що через рік після виборів запит громадянського суспільства щодо вільних демократичних виборів залишається без відповіді.

Боррель нагадує, що ЄС був одноголосним, закликаючи режим Лукашенка припинити свою репресивну практику. Брюссель також готовий розглянути подальші заходи у світлі відвертого ігнорування Мінськом міжнародних зобов'язань.

"Єдиний спосіб припинити політичну кризу - це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливою тільки тоді, коли влада Білорусі будуть повністю дотримуватися принципів демократії та верховенства права, поважати зобов'язання з прав людини і припинять всі репресії. Режим повинен беззастережно звільнити і реабілітувати понад 600 політичних в'язнів і взяти участь в серйозному, надійному та всеосяжному політичному процесі, що призведе до вільних і чесних виборів під наглядом ОБСЄ / БДІПЛ" , - йдеться в заяві.

Після того, як Білорусь приступить до демократичного переходу, ЄС зобов'язується допомогти їй стабілізувати економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх стійкими та демократичними, створити нові робочі місця і підвищити рівень життя людей, в тому числі шляхом Комплексного плану економічної підтримки до 3 млрд євро для демократичної Білорусі.