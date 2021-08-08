Запорізький курорт потонув після зливи

Курортна Кирилівка частково підтоплена після негоди, яка вирувала 7 серпня, повідомляє Depo.ua.

У ДСНС заявили про три затоплених домоволодіннях на Приморському бульварі, в яких, очевидно, надавали послуги курортникам.

Вода потрапила в самі будинки, а також затопила двори. Вони перетворилися в озера.

З будинків рятувальники відкачали близько 600 тонн води.

За даними спостережень гідрометстанцій, в Кирилівці 7 серпня лило як з відра, також були шквали швидкістю до 20 метрів в секунду.