Корисно і просто: як легко приготувати кавуновий сорбет

Настає сезон найсмачніших літніх ласощів! У спекотну погоду всій родині особливо припаде до смаку простий і корисний кавуновий сорбет, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Анна Біоторіум поділилася рецептом, який легко повторити в домашніх умовах.

Кавуновий сорбет, інгредієнти

3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженого кавуна

2 / 3 чашки кокосового молока

2 ч. ложки соку лайма (за бажанням)

свіжа м'ята (за бажанням)

Спосіб приготування кавунового сорбету

Кавун потрібно нарізати кубиками, а після заморозити. Якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво і зручно при поїданні. Виймаємо після заморозки. Далі! Все, що нам потрібно: змішати всі інгредієнти в блендері. За бажанням, можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма. Я люблю поєднання кавуна і лайма. Прокручуємо до однорідного м'якого стану. Подаємо, решту прибираємо в морозильну камеру. Приємного апетиту!

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Автор: Тетяна Турчанікова