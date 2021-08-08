Корисно і просто: як легко приготувати кавуновий сорбет

Настає сезон найсмачніших літніх ласощів! У спекотну погоду всій родині особливо припаде до смаку простий і корисний кавуновий сорбет, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Анна Біоторіум поділилася рецептом, який легко повторити в домашніх умовах.

Кавуновий сорбет, інгредієнти

  • 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженого кавуна
  • 2 / 3 чашки кокосового молока
  • 2 ч. ложки соку лайма (за бажанням)
  • свіжа м'ята (за бажанням)
Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

Спосіб приготування кавунового сорбету

  1. Кавун потрібно нарізати кубиками, а після заморозити.
  2. Якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво і зручно при поїданні.
  3. Виймаємо після заморозки.
  4. Далі! Все, що нам потрібно: змішати всі інгредієнти в блендері.
  5. За бажанням, можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма. Я люблю поєднання кавуна і лайма. Прокручуємо до однорідного м'якого стану.
  6. Подаємо, решту прибираємо в морозильну камеру. Приємного апетиту!

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Автор: Тетяна Турчанікова

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