Корисно і просто: як легко приготувати кавуновий сорбет
Настає сезон найсмачніших літніх ласощів! У спекотну погоду всій родині особливо припаде до смаку простий і корисний кавуновий сорбет, повідомляє РБК-Україна.
Нутриціолог Анна Біоторіум поділилася рецептом, який легко повторити в домашніх умовах.
Кавуновий сорбет, інгредієнти
- 3 чашки (1 чашка - 250 мл) замороженого кавуна
- 2 / 3 чашки кокосового молока
- 2 ч. ложки соку лайма (за бажанням)
- свіжа м'ята (за бажанням)
Спосіб приготування кавунового сорбету
- Кавун потрібно нарізати кубиками, а після заморозити.
- Якщо ви спочатку зробите морозиво, а потім заморозите, то у вас вийде розсипчастий лід, що теж смачно, але не так красиво і зручно при поїданні.
- Виймаємо після заморозки.
- Далі! Все, що нам потрібно: змішати всі інгредієнти в блендері.
- За бажанням, можна додати свіжу м'яту, базилік або сік лайма. Я люблю поєднання кавуна і лайма. Прокручуємо до однорідного м'якого стану.
- Подаємо, решту прибираємо в морозильну камеру. Приємного апетиту!
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Автор: Тетяна Турчанікова