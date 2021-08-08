Україна опинилася в ТОП-20 за кількістю нагород на Олімпіаді 2020

Україна в ТОП-20 на Олімпійських іграх Токіо-2020 по загальною кількістю нагород з 206 країн-учасниць, повідомляє Рубрика.

У Токіо завершилися змагання Ігор XXXII Олімпіади, які проходили на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород. Наші 153 спортсмена, що вийшли на старт, завоювали 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних соревнованіях.В Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016, коли було завойовано 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових нагород) , незважаючи на те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:

Золото

Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)

Срібло

Михайло Романчук (плавання, 1500 м в / c)

Парвіз Насибов (греко-римська боротьба, 67 кг)

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 м)

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Олена Старикова (велотрек, спринт)

Бронза