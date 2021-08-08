Україна опинилася в ТОП-20 за кількістю нагород на Олімпіаді 2020
Україна в ТОП-20 на Олімпійських іграх Токіо-2020 по загальною кількістю нагород з 206 країн-учасниць, повідомляє Рубрика.
У Токіо завершилися змагання Ігор XXXII Олімпіади, які проходили на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород. Наші 153 спортсмена, що вийшли на старт, завоювали 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних соревнованіях.В Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016, коли було завойовано 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових нагород) , незважаючи на те, що команда була представлена великою кількістю атлетів (206).
Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:
Золото
Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг)
Срібло
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м в / c)
- Парвіз Насибов (греко-римська боротьба, 67 кг)
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)
- Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 м)
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Олена Старикова (велотрек, спринт)
Бронза
- Дарина Білодід (дзюдо, 48 кг)
- Ігор Рейзлин (фехтування, шпага)
- Олена Костевич і Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст)
- Михайло Романчук (плавання, 800 м в / с)
- Еліна Світоліна (теніс)
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг)
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг)
- Березня Федина та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует)
- Людмила Лузан (каное-одиночка, 200 м)
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг)
- Владислава і Марина Олексієво, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федина, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту)