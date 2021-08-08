Прем'єр-міністра Чехії закидали яйцями

Поліція Чехії затримала двох осіб, підозрюваних в порушенні громадського порядку на передвиборній зустрічі прем'єр-міністра Андрія Бабіша з виборцями. Один з чоловіків кидав в прем'єр-міністра яйця, повідомляє Seznam Zprávy.

«У зв'язку з підозрою в скоєнні злочину на місці були затримані дві людини», - повідомив прес-секретар поліції Зденек Халупа.

Бабіш проводив в суботу, 7 серпня, передвиборну зустріч з виборцями і автограф-сесію в рамках рекламної кампанії для своєї книги. Рано вранці 7 серпня добровольці організації «Мільйон миттєвостей для демократії» намалювали крейдою на бруківці хрести в пам'ять про жертви епідемії коронавірусу. У березні вони також провели аналогічну акцію протесту на Староміській площі в Празі, намалювавши на каменях 25 000 білих хрестів. Прем'єр сказав, що заплатить за прибирання площі, але не захотів коментувати подію.

«Особистість людей, які малювали хрести, була встановлена на місці, і за результатами розслідування, що продовжується і перевірки всіх фактів будуть визначені подальші дії», - додав прес-секретар.

У другій половині дня на площу, де проходив захід, прибули близько двох десятків противників державної політики та вакцинації. Один з них закидав прем'єра яйцями. На місце приїхали співробітники поліції, які затримали порушника громадського порядку, проте інші демонстранти почали блокувати дорогу для руху поліцейської машини. Бабіш змушений був переміститися в найближчу кав'ярню.

Захід закінчився близько 17:00, коли противники і прихильники глави уряду стали розходитися.