LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера"
Виробник конструкторів LEGO анонсував новий цікавий проєкт. Цього разу це набір за всесвітом "Гаррі Поттера", який містить безліч знакових артефактів., повідомляє 24 Канал.
Новий набір присвячений 20-річчю з моменту виходу першого фільму франшизи – "Гаррі Поттер та філософський камінь". У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії.
3010 цеглин, які входять до набору, поступово допоможуть відтворити всесвіт Гаррі Поттера:
- сову, яка тримає лист з Гоґвартса, в який можна вписати своє ім'я;
- щоденник Тома Реддла;
- шоколадну жабу;
- картку Дамблдора;
- тацю з п'ятьма пляшечками для зілля;
- шарф і бахрому для нього з квітами факультетів;
- золоті фігурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагріда;
- і, звичайно ж, снітч!
Набір, який зачарує шанувальників Гаррі Поттера та любителів конструкторів LEGO, надійде в продаж 2 вересня. Ціна – 250 доларів (близько 6 730 гривень).