LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера"

Виробник конструкторів LEGO анонсував новий цікавий проєкт. Цього разу це набір за всесвітом "Гаррі Поттера", який містить безліч знакових артефактів.﻿, повідомляє 24 Канал.

Новий набір присвячений 20-річчю з моменту виходу першого фільму франшизи – "Гаррі Поттер та філософський камінь". У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії.

3010 цеглин, які входять до набору, поступово допоможуть відтворити всесвіт Гаррі Поттера:

  • сову, яка тримає лист з Гоґвартса, в який можна вписати своє ім'я;
  • щоденник Тома Реддла;
  • шоколадну жабу;
  • картку Дамблдора;
  • тацю з п'ятьма пляшечками для зілля;
  • шарф і бахрому для нього з квітами факультетів;
  • золоті фігурки Дамблдора, МакГонагалл, Хагріда;
  • і, звичайно ж, снітч!
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
У наборі відтворили деякі з найбільш пам'ятних образів серії / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
До набору входить лист з Гоґвартса, в який можна вписати своє ім'я / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
Набір містить безліч знакових артефактів / Фото LEGO
До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами
Пляшечки для зілля / Фото LEGO

Набір, який зачарує шанувальників Гаррі Поттера та любителів конструкторів LEGO, надійде в продаж 2 вересня. Ціна – 250 доларів (близько 6 730 гривень).

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics