В Ізраїлі готують закон проти фейкових новин

В Ізраїлі почали розробку урядового законопроекту, спрямованого проти фейковий новин, повідомляє Nigroll.

Закон заборонить компаніям мобільного зв'язку розсилати анонімні текстові повідомлення для передплатників. В даний час немає заборони відправляти непізнані повідомлення, або повідомлення з вигаданими і невірними іменами відправників.

Закон також заборонить використовувати ботів в соціальних мережах партіями і організаціями.

Міністерство зв'язку сприятиме регулюванню діяльності компаній, що використовують бот-ферми, які поширюють фейкові новини з упором на період виборчої кампанії.

Міністр зв'язку Йоаз Хендель сказав:

«В останні роки ми стали свідками зростання феномена поширення «фейк ньюс» за допомогою всіх засобів масової інформації та технічних засобів. У світі, де брехливі новини служать противникам вакцинації і просуванню політичних інтересів, важливо інформаційно захистити «невинних громадян». Життя і смерть, часом, виявляється в залежності від розповсюджувачів фейковий новин».