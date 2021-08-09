Не кліпнувши оком: знаки Зодіаку, які можуть навмисно зрадити

Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які можуть зрадити вас в будь-який момент, повідомляє УНИАН.

Близнюки

Близнюки часто змінюють свою думку про людей. Якщо сьогодні він добре до вас ставиться, то завтра все може змінитися. У зв'язку з цим їх вчинки часто ображають людей. У деяких випадках вони навмисно можуть зрадити, але в основному це відбувається через таку їх сутність.

Діва

Це дуже розважливі люди, які продумують всі свої дії на десять кроків вперед. Тому часто їх зрада може занадто сильно відбитися на людях. Вони буквально знищують оточуючих.

Стрілець

Ніхто не очікує від Стрільця зради, але вона таки може трапитися в силу його вогняного характеру. Так, вони роблять це несвідомо, але не менш травматично для оточуючих.

Водолій

Водоліям дуже складно підпускати до себе людей, тому найчастіше вони сприймають їх просто як знайомих. Зраду він розцінює як вимушений крок, в разі якщо ви йому жорстко "насолили".

Риби

Риби хочуть комфортно жити за рахунок інших. Якщо в їхньому житті з'являється хтось солідніше і той, хто здатний забезпечити їм гідний рівень життя, вони одразу ж переметнуться до нього. Врахуйте це, перш ніж вступати з ними в якісь відносини.