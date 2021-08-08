Люди рятуються вплав: моторошне відео пожеж у Греції

У Греції тривають страшні пожежі, які знищують не тільки ліси, а й житло людей. Вогонь вже впритул наблизився до Афін. Із зони лиха і прилеглих районів евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли, дві людини загинуло, повідомляє РБК-Украина.

Дивіться нижче дуже правдиве відео того, що відбувається зараз в Греції.

"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхнім домом" , - підписано відео.

На кадрах, знятих з порома, видно, що навколо все охоплено вогнем, і тільки на воді - безпечно. Люди знімають на відео узбережжя, де палають їхні будинки.

Згідно з даними рятувальників 8 серпня небезпека загоряння є високою для таких областей:

регіон Центральної Греції (острови Евія, Фіотіда, Беотія);

Регіон Аттика;

Регіон Крит (Іракліон, Лассіті) ;

Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія);

Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).

Автор: Світлана Мащенко