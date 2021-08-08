Світлана Лобода зізналася, що вже два роки не живе в Росії

Українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час перебувала в Росії, заявила, що останні два роки вона живе із сім'єю в Європі. Знаменитість купила будинок на узбережжі моря, повідомляє Обозреватель.

Так, за словами артистки, вона почувається в новій країні добре, оскільки більшість сусідів там не знає про її зірковий статус, розповідала Лобода в програмі "Ранок з Україною".

"Щоранку, прокидаючись, ми з дітками дякуємо за те, що ми дихаємо морським повітрям, навколо нас – пальми і приємні люди" , – говорила Світлана.

Крім того, Лобода також поговорила про своє особисте життя. Зірка зізналася, що наразі в неї є коханий чоловік, але ім'я його не назвала. Також співачка зазначила, що мріє йому народити ще дітей.