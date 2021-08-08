Світлана Лобода зізналася, що вже два роки не живе в Росії
Українська співачка Світлана Лобода, яка тривалий час перебувала в Росії, заявила, що останні два роки вона живе із сім'єю в Європі. Знаменитість купила будинок на узбережжі моря, повідомляє Обозреватель.
Так, за словами артистки, вона почувається в новій країні добре, оскільки більшість сусідів там не знає про її зірковий статус, розповідала Лобода в програмі "Ранок з Україною".
"Щоранку, прокидаючись, ми з дітками дякуємо за те, що ми дихаємо морським повітрям, навколо нас – пальми і приємні люди", – говорила Світлана.
Крім того, Лобода також поговорила про своє особисте життя. Зірка зізналася, що наразі в неї є коханий чоловік, але ім'я його не назвала. Також співачка зазначила, що мріє йому народити ще дітей.
"Мені, звичайно, дуже хотілося б ще хлопчика маленького. Нам не вистачає. У нас таке жіноче царство вдома – дуже багато бабусь, тіток, нянь. Коли ми збираємося разом, нас близько десяти – і всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "Щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", – розповідала артистка.