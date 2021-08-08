У Кривому Розі чоловіка засудили на 4 роки за крадіжку шоколадок

В Кривом Роге мужчина украл из супермаркета 11 шоколадок. Суд вынес приговор: 4 года лишения свободы, повідомляє Сайт Кривого Рога.

В частности, из судебных материалов стало известно, что 16 ноября 2019 года ранее судимый мужчина зашёл в один из супермаркетов города, где попытался украсть 11 плиток шоколада на сумму 698,24 гривны, но был остановлен сотрудниками магазина.

В суде обвиняемый полностью раскаялся в содеянном.

Суд признал виновным мужчину в предъявленном обвинении за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 УК Украины.

За указанное преступление суд назначил криворожанину наказание в виде двух лет лишения свободы.

На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины, по совокупности уголовных правонарушений, назначено наказание по данному приговору поглотить наказанием, назначенным по приговору Днепровского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года, и окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Также обвиняемому нужно будет заплатить 942,06 гривны за услуги эксперта.