Поліцейська-мусульманка, яка стала популярною в Британії, виявилася расисткою

Полицейская-мусульманка, которая стала популярной после публикации кадров противостояния протестующим против карантина, писала в соцсетях поток расистских сообщений и регулярно контактировала с подозреваемой джихадисткой в Сирии, повідомляє Daily Mail.

Фотографии и видео миниатюрной молодой женщины-офицера в хиджабе на передовой противостояния с протестующими стали вирусными, и старшие коллеги назвали ее пример вдохновляющим.

Журналисты выяснили, что полицейский констебль - это 26-летняя Руби Бегум, которая за несколько месяцев до прихода в столичную полицию в 2016 году оскорбляла евреев и высмеивала теракты 11 сентября в социальной сети Twitter.

Она часто использовала оскорбительный термин «кафиры» для описания неверующих, написав в июле 2014 года: « Каффарские губы покрыли мою кружку, и я ни за что не использую эту штуку снова» . В другом месте она описывает пакистанцев как «козлов».

Большинство ее антисемитских комментариев было сделано в 2014 году, когда Израиль начал атаку против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа.

Пока бушевала война, мисс Бегум писала: «Грязный сионист. Джаханнам [ад] ждет». В другом твите она написала: «У Израиля нет границ. Отморозки Я не могу дождаться того дня, когда их сурово накажут».

Позже в том же году она сказала: «У сионистов нет сердца! Они получат то, что к ним придет, субханаллах [слава Богу]».

Когда Скотланд-Ярд столкнулся с вопросами о том, как ее тирады были пропущены во время проверки, выяснилось, что она много месяцев общалась с женщиной, которая, как считается, бежала из Европы в 2014 году, чтобы жить под властью так называемого халифата Исламского государства.

Полиция Метрополитена проводит служебное расследование по поводу публикаций своей сотрудницы. На время расследования на нее наложены ограничения в выполнении служебных обязанностей.